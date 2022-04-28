***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 16:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kale Mahallesi, Kazımpaşa Caddesi, N 24 İç Kapı N 2 İlkadım/Samsun adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Samsun Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024817
BIST
16:142.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,49
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
16:1414,7772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0312
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:1415,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0672
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5149
16:14896,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,44
|Açılış
|: 896,47
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SKBNK
|1,21
|226.828.691
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.427.192
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.483.013
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.830.968
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.255.538
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|44.001.420
|% -7,58
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,39
|28.753.452
|% -5,31
|
|THYAO
|41,32
|4.635.954.319
|% 2,02
|
|GARAN
|15,01
|1.851.805.068
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,07
|1.284.601.034
|% -0,87
|
|SISE
|17,95
|1.171.223.735
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,97
|1.104.754.286
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,28
|461.637.758
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,72
|794.192.740
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.104.754.286
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|226.828.691
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,07
|1.284.601.034
|% -0,87
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7702
|14,7772
|% -0,21
|
|Euro
|15,5474
|15,5593
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,3610
|18,4531
|% -0,86
|
|Frank
|15,1286
|15,2197
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9321
|3,9518
|% -0,09
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-0,23
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.943
|6.091
|-35,81
|
|Yarım
|2.872
|2.946
|-17,33
|
|Çeyrek
|1.441
|1.473
|-8,66
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,32
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 73 kaybederek (% -0.35 ) 2, 735
-
16:27DAGI
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 120, 427 adet işlem
-
16:26BMSCH
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 482, 548 adet işlem
-
16:25BASGZ
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 901, 068 adet işlem
-
16:23BMSCH
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 443, 212 adet işlem