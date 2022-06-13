***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 20:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISCTR) payında 14/06/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükümlerine göre güncellenen Dayanak Varlığı ISCTR payı olan varantların, kullanım fiyatlarına, çarpanlarına ve uzun kodlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037054
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1500
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.014,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,96
|Açılış
|: 1.014,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2148
|17,2604
|% 0,88
|
|Euro
|18,0639
|18,1078
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,9141
|21,0190
|% -0,44
|
|Frank
|17,2567
|17,3607
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5815
|4,6045
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-43,41
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-14,68
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.718
|6.851
|-89,00
|
|Yarım
|3.298
|3.351
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.675
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,70
|