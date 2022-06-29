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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 16:29
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından Konacık Mahallesi, Atatürk (Konacık) Bulvarı E N114 E/6 Bodrum, Muğla adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Bodrum Şubesi" olmak üzere şube açılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040019


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BMSCH 10,89 120.616.411 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.671.425 % 9,99  
RTALB 7,46 101.129.984 % 9,87  
NUGYO 5,02 102.751.976 % 9,85  
GESAN 42,74 275.648.776 % 9,53  
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Altın Ons 1.811 1.811 -6,99  
Altın Gr. 971 971 -1,94  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.468 6.564 -77,00  
Yarım 3.166 3.210 -37,00  
Çeyrek 1.586 1.604 -19,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,35 -0,41  
Gümüş Gr. 10,90 10,92 -0,20  
B. Petrol 109 109 -3,81  
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