***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 16:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Konacık Mahallesi, Atatürk (Konacık) Bulvarı E N114 E/6 Bodrum, Muğla adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Bodrum Şubesi" olmak üzere şube açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040019
BIST
17:472.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:4716,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0717
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:4717,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1043
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5157
En Düşük
17,2330
17:47971,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,83
|Açılış
|: 971,18
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BMSCH
|10,89
|120.616.411
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.671.425
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.129.984
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|102.751.976
|% 9,85
|
|GESAN
|42,74
|275.648.776
|% 9,53
|
|LIDFA
|11,34
|31.233.212
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.814.188
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|597.263.343
|% -7,79
|
|ORCAY
|16,99
|153.864.005
|% -7,41
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,38
|4.764.849.825
|% 0,43
|
|SISE
|21,50
|3.195.346.572
|% 3,97
|
|EREGL
|26,94
|1.638.154.376
|% 1,51
|
|ASELS
|23,00
|1.279.161.125
|% 1,41
|
|KRDMD
|11,35
|1.238.699.602
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,66
|1.019.557.717
|% 5,14
|
|YKBNK
|4,32
|792.883.598
|% 0,70
|
|TSKB
|2,00
|338.899.420
|% -0,99
|
|ODAS
|2,90
|479.593.593
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.195.346.572
|% 3,97
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6909
|16,6976
|% 0,36
|
|Euro
|17,4559
|17,4762
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,2195
|20,3209
|% 0,51
|
|Frank
|17,3841
|17,4889
|% 0,13
|
|Riyal
|4,4340
|4,4562
|% 0,25
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,99
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.468
|6.564
|-77,00
|
|Yarım
|3.166
|3.210
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.604
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,81
|