***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kısa unvanı "İş Yatırım Trabzon Şubesi" olmak üzere İskenderpaşa Mahallesi, Atatürk Meydanı Caddesi N7 Kat:4 İç Kapı N41 Ortahisar / Trabzon adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063168
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0575
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05996,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,35
|Açılış
|: 996,56
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2437
|% -0,03
|
|Euro
|18,2376
|18,2550
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,0391
|21,1446
|% 0,61
|
|Frank
|18,8894
|19,0032
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8362
|4,8605
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.727
|6.796
|-20,00
|
|Yarım
|3.278
|3.323
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|1,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS