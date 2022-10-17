***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İskenderpaşa Mahallesi, Atatürk Meydanı Caddesi N7 Kat:4 İç Kapı N41 Ortahisar / Trabzon adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Trabzon Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072546
BIST
17:593.847
En Yüksek
|Değişim
|: 6,07%
|| 220,22
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1778
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2545
En Düşük
18,0503
17:59993,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,29
|Açılış
|: 993,26
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERCB
|52,60
|87.158.686
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.721.576
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.973.985
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.390.432
|% 9,99
|
|ATSYH
|108,00
|6.121.334
|% -9,77
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|AGYO
|7,00
|103.750.683
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|12.995.529
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.309.922
|% -5,58
|
|THYAO
|98,55
|8.835.875.066
|% 9,50
|
|PETKM
|14,22
|5.271.196.521
|% -2,54
|
|ASELS
|32,76
|4.279.785.464
|% 5,20
|
|EKGYO
|4,50
|4.148.428.185
|% 6,64
|
|SISE
|31,22
|3.861.479.454
|% 6,70
|
|EKGYO
|4,50
|4.148.428.185
|% 6,64
|
|PETKM
|14,22
|5.271.196.521
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.879.252.650
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.533.897
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.508.290
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5813
|18,5927
|% 0,13
|
|Euro
|18,2312
|18,2424
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,1543
|21,2604
|% 2,22
|
|Frank
|18,5671
|18,6789
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|15,95
|
|Altın Gr.
|993
|993
|11,33
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.698
|6.766
|-24,00
|
|Yarım
|3.264
|3.307
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,25
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|0,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410