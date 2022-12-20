***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından kısa unvanı "İş Yatırım Mersin Şubesi" olmak üzere Güvenevler Mahallesi, 1928 Sokak, Palma Ofis Bina N3 Daire:3 Yenişehir / Mersin adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088813BIST