***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 16:33
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Cumhuriyet Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece /İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Beylikdüzü Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099447
BIST
17:355.028
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -143,08
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.025
17:3518,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3520,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:351.134,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.134,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRMEN
|2,41
|1.206.583
|% 9,05
|
|ATLAS
|3,17
|7.098.035
|% 1,93
|
|BSOKE
|5,47
|34.835.873
|% 1,86
|
|COSMO
|110,00
|1.712.274
|% 1,85
|
|CELHA
|31,78
|6.491.287
|% 0,82
|
|GOZDE
|23,40
|530.656.049
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|163.844.024
|% -9,99
|
|FLAP
|13,53
|208.910.111
|% -9,98
|
|THYAO
|133,90
|6.304.311.989
|% -3,25
|
|ASELS
|58,45
|6.260.612.158
|% -1,10
|
|EREGL
|38,96
|6.124.360.078
|% -2,16
|
|KRDMD
|18,50
|4.738.638.759
|% -1,54
|
|KOZAL
|573,70
|4.017.924.535
|% -3,29
|
|EKGYO
|8,59
|3.686.025.373
|% -1,60
|
|YKBNK
|9,70
|3.387.354.953
|% -4,15
|
|KRDMD
|18,50
|4.738.638.759
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,80
|504.203.283
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,44
|2.948.523.169
|% -2,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7770
|% 0,03
|
|Euro
|20,1621
|20,1710
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7683
|22,8825
|% -0,09
|
|Frank
|20,2867
|20,4089
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9842
|5,0091
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.670
|7.737
|29,00
|
|Yarım
|3.726
|3.785
|14,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.892
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48KNFRT
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 938 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 54 kaybederek (% -1.72 ) 5, 519
-
17:47XU100
Endeks 5, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 84, 971.00 milyon TL de
-
17:47FMIZP
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 182.80 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 441 adet işlem
-
17:46YESIL
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 756, 144 adet işlem