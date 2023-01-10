***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Cumhuriyet Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece /İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Beylikdüzü Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099447BIST