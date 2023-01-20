***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 10:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Güvenevler Mahallesi, 1928 Sokak, Palma Ofis Bina N3 Daire:3 Yenişehir / Mersin adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Mersin Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103368
BIST
11:045.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 61,16
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.484
En Düşük
5.436
11:0418,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:0420,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0618
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:041.168,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.168,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:04
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.151.273
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.897.657
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.687.983
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.507.524
|% 9,89
|
|BRKSN
|11,90
|5.388.222
|% -8,39
|
|PRDGS
|8,64
|38.942.504
|% -7,00
|
|ZOREN
|5,85
|316.306.785
|% -4,88
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,18
|2.045.128
|% -4,07
|
|THYAO
|155,00
|2.329.123.923
|% 0,26
|
|EREGL
|41,00
|1.696.381.554
|% 1,59
|
|ASELS
|62,75
|1.110.371.487
|% 1,70
|
|TCELL
|39,16
|1.087.088.192
|% 4,93
|
|KOZAL
|586,00
|1.044.570.986
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,54
|816.583.977
|% 1,30
|
|SKBNK
|2,91
|236.988.571
|% 2,11
|
|TSKB
|4,69
|261.273.907
|% 4,69
|
|ZOREN
|5,85
|316.306.785
|% -4,88
|
|KRDMD
|19,46
|981.617.149
|% 0,72
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8053
|% 0,09
|
|Euro
|20,3976
|20,4063
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1769
|23,2931
|% -0,14
|
|Frank
|20,4437
|20,5668
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9907
|5,0158
|% 0,07
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.914
|7.978
|-10,00
|
|Yarım
|3.857
|3.904
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.952
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|0,48
|