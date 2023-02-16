***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 15:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kısa unvanı "İş Yatırım Denizli Şubesi" olmak üzere Kınıklı Mahallesi 6015 Sokak N5 Kat:1 Daire:1-2 Pamukkale, Denizli adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114323
BIST
15:265.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 122,42
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:2618,8392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:2620,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:261.113,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.113,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KONYA
|3.586,90
|18.784.595
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|253.517.033
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.323.461
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.270.500
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.993
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.958.696
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|500.636.765
|% -9,94
|
|THYAO
|143,10
|7.125.438.309
|% 2,29
|
|EREGL
|43,94
|5.858.280.632
|% 6,34
|
|TUPRS
|632,30
|4.065.945.780
|% 9,98
|
|SISE
|45,14
|3.121.413.545
|% 5,71
|
|ASELS
|58,70
|3.088.110.366
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,43
|3.036.590.805
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,32
|1.580.732.326
|% 4,25
|
|KRDMD
|19,23
|2.992.330.603
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,49
|1.065.518.210
|% 4,03
|
|EREGL
|43,94
|5.858.280.632
|% 6,34
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8344
|18,8383
|% -0,05
|
|Euro
|20,1757
|20,1848
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6439
|22,7575
|% 0,16
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0095
|5,0346
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.564
|7.620
|-15,00
|
|Yarım
|3.695
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|