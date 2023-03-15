***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından kısa unvanı "İş Yatırım Bahçeşehir Şubesi" olmak üzere Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece, İstanbul adresinde şube açılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125178BIST