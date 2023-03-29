***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 14:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, N316-318 İç Kapı N2 Kadıköy/İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Bağdat Caddesi Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129195
BIST
16:304.845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 33,75
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:3019,1394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:3020,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0549
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:301.207,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.207,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EKSUN
|71,50
|4.027.381
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.338.682
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.276.733.203
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.351.019
|% -9,68
|
|LIDFA
|6,05
|141.358.523
|% -9,57
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|THYAO
|120,40
|2.615.638.273
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,70
|1.974.615.817
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|EKGYO
|6,32
|1.002.098.621
|% -0,78
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,03
|1.693.240.960
|% 0,23
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1365
|19,1401
|% 0,13
|
|Euro
|20,7538
|20,7733
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4921
|23,6099
|% -0,12
|
|Frank
|20,7238
|20,8486
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0815
|5,1069
|% 0,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|