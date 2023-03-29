***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 14:41
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kınıklı Mahallesi 6015 Sokak N5 Kat:1 Daire:1-2 Pamukkale, Denizli adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Denizli Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129198
BIST
16:294.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 31,12
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:2919,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:2920,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0432
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:291.207,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.207,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EKSUN
|71,50
|4.019.516
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.298.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.272.841.031
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.150.752
|% -9,68
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|LIDFA
|6,10
|139.864.768
|% -8,82
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|THYAO
|120,60
|2.609.488.453
|% 1,01
|
|TUPRS
|532,60
|1.964.359.084
|% 3,94
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EKGYO
|6,34
|998.619.519
|% -0,47
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ISCTR
|13,05
|1.688.934.853
|% 0,38
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1341
|19,1383
|% 0,12
|
|Euro
|20,7569
|20,7696
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,4806
|23,5984
|% -0,17
|
|Frank
|20,7114
|20,8362
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.162
|8.251
|-80,00
|
|Yarım
|4.001
|4.038
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.019
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,60
|