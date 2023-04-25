***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 17:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.04.2023 tarihli toplantısında Kurumumuzda Direktör unvanıyla görev yapmakta olan Fatih Mehmet Yılmaz'ın ve Serchat Ntevetzioglou'nun (Serhat Devecioğlu) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140786
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0682
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.241,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.241,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4201
|19,4270
|% 0,12
|
|Euro
|21,3046
|21,3203
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,0111
|24,1315
|% -0,59
|
|Frank
|21,6898
|21,8204
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|0,75
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.044
|9.248
|56,00
|
|Yarım
|4.417
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,48
|80,48
|-2,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN