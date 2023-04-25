***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.04.2023 tarihli toplantısında Kurumumuzda Direktör unvanıyla görev yapmakta olan Fatih Mehmet Yılmaz'ın ve Serchat Ntevetzioglou'nun (Serhat Devecioğlu) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140786BIST