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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.02.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER


22.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 12.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0ISMD017Y2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.02.2020
Kayıt Tarihi 11.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 35 gün vadeli TR0ISMD017Y2 tanımlı borçlanma aracının 12.02.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818599


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 13,17 163.137.117 % 19,95  
HUBVC 44,90 11.722.773 % 15,31  
GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8312 7,8704 % 0,74  
Frank 6,1719 6,2090 % 0,45  
Riyal 1,6092 1,6172 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 305 305 1,83  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
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