***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 25.03.2020Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD01921Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.000.000TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi kapsamında 25.03.2020 vade sonu tarihli 2.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820096BIST