IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9199
|7,9596
|% -0,58
|Frank
|6,4818
|6,5209
|% 0,76
|Riyal
|1,6528
|1,6610
|% -0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,37
|Altın Gr.
|320
|320
|3,78
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,91
Seans Raporu
- 17:59ARENA Yüzde 4.41 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 047 adet işlem
- 17:58ARENA Yüzde 5.00 oranında artışla 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 871 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1296, 72 artarak (% 1.03 ) 127, 600
- 17:57XU100 Endeks 107, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 497.00 milyon TL de
- 17:57UNYEC Yüzde 7.24 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 844 adet işlem