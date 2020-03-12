***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2020 14:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.840.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.840.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD420D9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.840.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.274.500.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 30.04.2020 vade sonu tarihli 40.840.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827460
BIST
15:4195.882
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -5.084,12
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:416,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:417,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:41324,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,91
|Açılış
|: 324,75
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.416.034
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|209.753.111
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.735.058
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.207.485
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.631.412
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.390.610
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.030.317
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|25.472.704
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|42.923.939
|% -19,86
|
|ASELS
|24,84
|675.966.750
|% -5,05
|
|THYAO
|8,85
|452.028.799
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|277.229.665
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|271.514.703
|% -6,89
|
|MGROS
|21,56
|250.332.721
|% -6,18
|
|IHLGM
|0,97
|139.029.158
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|155.699.032
|% -14,29
|
|KARSN
|1,38
|111.508.926
|% -10,39
|
|CEMAS
|0,76
|63.435.941
|% -17,39
|
|EKGYO
|1,16
|90.924.382
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9048
|7,9445
|% -0,43
|
|Frank
|6,6249
|6,6648
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6620
|1,6703
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
|