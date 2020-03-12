***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.065.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.065.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD62026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.065.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.274.500.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 10.06.2020 vade sonu tarihli 12.065.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827461BIST