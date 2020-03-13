***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 115.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 115.300.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.03.2020Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD32052Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.300.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.03.2020Kayıt Tarihi 12.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.03.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 87 gün vadeli TRFISMD32052 tanımlı borçlanma aracının 13.03.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828763BIST