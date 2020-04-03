***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.04.2020 Yapılandırılmış Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 03.04.2020Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD017Z9Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.04.2020Kayıt Tarihi 02.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 86 gün vadeli TR0ISMD017Z9 tanımlı yapılandırılmış borçlanma aracının 03.04.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834619BIST