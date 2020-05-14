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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.05.2020 17:36
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 14.05.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 122.900.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 122.900.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 127
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD52027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.05.2020
Kayıt Tarihi 13.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.05.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 127 gün vadeli TRFISMD52027 tanımlı borçlanma aracının 14.05.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845024


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 27.420.879 % 10,00  
YAPRK 10,34 7.822.610 % 10,00  
MEGAP 5,06 11.337.564 % 10,00  
MEGAP 5,06 11.337.564 % 10,00  
ISBIR 673,30 233.305 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4752 8,5177 % -0,41  
Frank 7,1333 7,1763 % -0,17  
Riyal 1,8472 1,8565 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 15,11  
Altın Gr. 387 388 2,27  
Cumhuriyet 2.489 2.534 15,80  
Tam 2.563 2.600 16,30  
Yarım 1.251 1.271 7,90  
Çeyrek 625 636 4,00  
Gümüş.Ons 15,74 15,77 0,18  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 0,02  
B. Petrol 30,16 30,16 0,97  
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