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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 06.07.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 26.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 26.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFISMD72025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2020
Kayıt Tarihi 03.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 125 gün vadeli TRFISMD72025 tanımlı borçlanma aracının 06.07.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855098


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.423.451 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.134.589 % 10,00  
PKENT 189,20 2.930.591 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
OYAKC 9,25 276.453.211 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5374 8,5802 % -0,00  
Frank 7,2688 7,3126 % 0,62  
Riyal 1,8232 1,8323 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,22  
Altın Gr. 393 393 1,01  
Cumhuriyet 2.549 2.569 14,50  
Tam 2.624 2.636 14,90  
Yarım 1.274 1.289 7,30  
Çeyrek 637 645 3,60  
Gümüş.Ons 18,30 18,33 0,31  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,05  
B. Petrol 43,16 43,16 0,36  
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