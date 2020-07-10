***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 13.08.2020Vade (Gün Sayısı) 34Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0ISMD01A 09.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç belgesi kapsamında 13.08.2020 vade sonu tarihli 1.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859077BIST