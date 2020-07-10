***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 17:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 13.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 34
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0ISMD01A 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 30.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç belgesi kapsamında 13.08.2020 vade sonu tarihli 1.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859077
BIST