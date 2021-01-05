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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2021 17:26



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 134.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 134.110 09.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.110.000

Ek Açıklamalar
1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.450.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 09.03.2021 vade sonu tarihli 134.110.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897184


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DOBUR 23,32 2.724.659 % 10,00  
DGGYO 9,24 5.602.112 % 10,00  
SANFM 15,40 1.863.791 % 10,00  
TKFEN 18,21 1.686.967.575 % 9,98  
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Sterlin 10,0415 10,0918 % 0,07  
Frank 8,3798 8,4302 % -0,07  
Riyal 1,9627 1,9726 % -0,46  
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Altın Gr. 463 463 -0,67  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 0,21  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 0,02  
B. Petrol 52,88 52,88 1,79  
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