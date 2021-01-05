***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 134.110.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 134.110 09.03.2021Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD32110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.110.000Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.450.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 09.03.2021 vade sonu tarihli 134.110.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897184BIST