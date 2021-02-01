***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.03.2021Vade (Gün Sayısı) 58Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 17,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD32128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Ek Açıklamalar1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.450.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 31.03.2021 vade sonu tarihli 150.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906790BIST