***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09.03.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Ku İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 134.110.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 134.110.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2021Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD32110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.110.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.03.2021Kayıt Tarihi 08.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca ihraç edilen 63 gün vadeli TRFISMD32110 tanımlı borçlanma aracının 09.03.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916604BIST