***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2021 18:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.03.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Ku İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 134.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 134.110.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.110.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2021
Kayıt Tarihi 08.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 63 gün vadeli TRFISMD32110 tanımlı borçlanma aracının 09.03.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916604
BIST