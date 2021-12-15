***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.12.2021 15:52
00.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD22269
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.500.000
Ek Açıklamalar
4.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 3.950.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.02.2022 vade sonu tarihli 50.500.000. TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983411
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,4105
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,5344
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7470
En Düşük
16,1749
18:05845,39
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 25,77
|Açılış
|: 845,39
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
845,87
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7727
|14,8085
|% 2,86
|
|Euro
|16,6849
|16,7469
|% 3,30
|
|Sterlin
|19,5510
|19,6491
|% 3,03
|
|Frank
|15,9196
|16,0155
|% 2,65
|
|Riyal
|3,9308
|3,9505
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,70
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,80
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|0,31
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,77
|