***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2021 16:42
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.510.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.510.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.510.000
Ek Açıklamalar
4.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 3.950.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 03.03.2022 vade sonu tarihli 54.510.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986906
BIST