***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 159.800.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 159.800.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.05.2022Vade (Gün Sayısı) 66Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 17.5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD52217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 159.800.000Ek Açıklamalar4.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 3.950.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 06.05.2022 vade sonu tarihli 159.800.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005820BIST