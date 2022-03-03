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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2022 16:36
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.03.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.510.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.510.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21.00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.510.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2022
Kayıt Tarihi 02.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 64 gün vadeli TRFISMD32219 tanımlı borçlanma aracının 03.03.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006854


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Tam 5.802 5.947 20,68  
Yarım 2.804 2.877 10,00  
Çeyrek 1.407 1.438 5,00  
Gümüş.Ons 25,42 25,45 0,16  
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