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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.03.2022 10:13
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Vade Başlangıç Tarih güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 262.180.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 262.180.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMD52241
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.180.000

Ek Açıklamalar
8.600.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 8.500.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 13.05.2022 vade sonu tarihli 262.180.000. TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010774


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KAREL 11,91 9.946.144 % 2,14  
PGSUS 94,50 337.745.171 % 1,67  
MEPET 2,55 34.342.341 % 1,59  
DERIM 4,09 2.053 % 1,24  
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10:01 Alış Satış %  
Dolar 14,7017 14,7154 % 0,11  
Euro 16,1336 16,1680 % 0,49  
Sterlin 19,1752 19,2714 % 0,36  
Frank 15,6116 15,7056 % 0,42  
Riyal 3,9154 3,9350 % 0,26  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 -3,33  
Altın Gr. 907 907 0,79  
Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.950 6.100 -168,28  
Yarım 2.876 2.951 -81,40  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,70  
Gümüş.Ons 24,82 24,87 -0,05  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 -0,01  
B. Petrol 103 103 3,04  
Seans Raporu 10:01
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