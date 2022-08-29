***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 17:11
.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 108.010.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 24.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 91 gün vadeli TRFISMD82222 tanımlı borçlanma aracının 25.08.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058905
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1002
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.017,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.017,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1834
|18,1902
|% 0,14
|
|Euro
|18,1823
|18,1890
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2426
|21,3492
|% -0,09
|
|Frank
|18,6902
|18,8028
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8283
|4,8525
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,45
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.815
|6.876
|-55,00
|
|Yarım
|3.320
|3.362
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR