***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 17:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluş Bilgisi Güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.421.450.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.421.450.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 53
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,376
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMDE2220
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.421.450.000
İhraç Fiyatı 0,96734
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2022
Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.421.450.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 24.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
8.800.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 6.600.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 04.10.2022 vade sonu tarihli 1.421.450.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058902
BIST