***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluş Bilgisi Güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.380.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.380.160.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.09.2022Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,229452Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISMD92239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.380.160.000İhraç Fiyatı 0,97819Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.09.2022Kayıt Tarihi 12.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.380.160.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 24.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar8.800.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 6.600.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 13.09.2022 vade sonu tarihli 1.380.160.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058903BIST