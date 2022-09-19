Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.09.2022 10:30
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Faiz Oranı Dönemsel ve Faiz Oranı Yıllık Bileşik bilgileri güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 12.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.235.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.235.300.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2895
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISMDK2230
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.235.300.000
İhraç Fiyatı 0,96815
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.11.2022
Kayıt Tarihi 11.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.235.300.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 24.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
12.500.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 8.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 14.11.2022 vade sonu tarihli 1.235.300.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063883


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:433.209
Değişim :  0,31% |  9,76
Açılış :  3.221  
Önceki Kapanış :  3.200  
En Yüksek
3.280 En Düşük
3.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 8,79 45.974.305 % 9,33  
HKTM 36,82 52.510.206 % 8,17  
ZOREN 3,54 378.157.447 % 7,93  
ATSYH 135,00 4.940.460 % 7,06  
SMRTG 49,14 336.397.288 % 6,87  
daha fazla
12:43 Alış Satış %  
Dolar 18,2971 18,3114 % 0,10  
Euro 18,3408 18,3447 % 0,08  
Sterlin 20,8426 20,9472 % 0,11  
Frank 18,8797 18,9935 % 0,08  
Riyal 4,8536 4,8779 % 0,22  
daha fazla
12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.668 -8,39  
Altın Gr. 982 982 -2,40  
Cumhuriyet 6.640 6.740 -2,00  
Tam 6.672 6.756 -33,00  
Yarım 3.251 3.290 -16,00  
Çeyrek 1.631 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,29 -0,27  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,13  
B. Petrol 92,21 92,21 0,21  
Seans Raporu 12:43
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru