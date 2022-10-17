***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.10.2022 16:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17.10.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
16:213.827
En Yüksek
|Değişim
|: 5,52%
|| 200,36
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.828
En Düşük
3.641
16:2118,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:2118,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1994
En Düşük
18,0503
16:21995,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,42
|Açılış
|: 995,25
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AKBNK
|14,85
|1.473.592.343
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|177.136.676
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.479.304
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.313.240
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.933.544
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,73
|52.098.865
|% -5,59
|
|MEGAP
|4,73
|52.098.865
|% -5,59
|
|ESCOM
|25,98
|31.712.834
|% -4,84
|
|THYAO
|98,10
|7.234.300.444
|% 9,00
|
|PETKM
|14,39
|4.018.857.574
|% -1,37
|
|EKGYO
|4,46
|3.288.275.146
|% 5,69
|
|SISE
|31,06
|3.041.911.775
|% 6,15
|
|ASELS
|32,36
|3.003.303.368
|% 3,92
|
|EKGYO
|4,46
|3.288.275.146
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.847.791.173
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.870.614.832
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,89
|540.547.341
|% 9,88
|
|PETKM
|14,39
|4.018.857.574
|% -1,37
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,5848
|% 0,09
|
|Euro
|18,1834
|18,1939
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0334
|21,1388
|% 1,64
|
|Frank
|18,5622
|18,6740
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,07
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|21,54
|
|Altın Gr.
|995
|995
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.711
|6.768
|-22,00
|
|Yarım
|3.270
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,26
|0,33
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|1,09
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 92.45 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 508 adet işlem
-
16:32SNGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 815, 358 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 232, 07 artarak (% 5.87 ) 4, 185
-
16:30XU100
Endeks 3, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 36 üstünde . İşlem hacmi 74, 697.00 milyon TL de
-
16:29SNGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 731, 596 adet işlem