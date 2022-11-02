***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.12.2022 vade sonu tarihli 359.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 1,7671Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu 01.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 359.100.000İhraç Fiyatı 0,98264Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.12.2022Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 359.100.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 19.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar8.800.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 6.600.000.000 TL Ta/tr/Bildirim/1076279BIST