***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2022 17:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.12.2022 vade sonu tarihli 359.100.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 1,7671
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu 01.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 359.100.000
İhraç Fiyatı 0,98264
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2022
Kayıt Tarihi 01.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 359.100.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 19.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
8.800.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 6.600.000.000 TL Ta/tr/Bildirim/1076279
BIST