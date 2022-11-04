***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Ara 48Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,8932Faiz TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 03.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 04.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.12.2022Kayıt Tarihi 21.12.2022 * Hak sahirecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 19.09.202