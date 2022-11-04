***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2022 16:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Ara 48
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,8932
Faiz TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.12.2022
Kayıt Tarihi 21.12.2022 * Hak sahirecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AAA 19.09.202