***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2023 14:12
Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 19.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İhraç Tavanı Kıymet Türü güncellenmiştir. www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092471
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093089
BIST
16:525.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -90,90
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:5218,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:5219,9069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1408
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:521.122,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.122,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BFREN
|5.230,80
|314.645.476
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|15.858.800
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|46.156.105
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|76.139.903
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.102.238
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.304.499
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|10.611.749
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.588.450
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.105.881
|% -9,93
|
|SANEL
|20,78
|23.131.061
|% -8,30
|
|EREGL
|42,86
|10.803.716.967
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,57
|7.554.917.916
|% 4,04
|
|EKGYO
|9,35
|6.550.381.467
|% -0,74
|
|ASELS
|65,20
|6.088.081.022
|% -5,64
|
|THYAO
|144,50
|5.821.068.974
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,35
|6.550.381.467
|% -0,74
|
|KRDMD
|19,57
|7.554.917.916
|% 4,04
|
|EREGL
|42,86
|10.803.716.967
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,67
|2.851.531.798
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,64
|2.725.877.086
|% -0,24
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7406
|18,7463
|% 0,13
|
|Euro
|19,8960
|19,9069
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,5338
|22,6468
|% 0,86
|
|Frank
|20,1251
|20,2464
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9706
|4,9956
|% 0,17
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|21,15
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|16,19
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.580
|7.637
|62,00
|
|Yarım
|3.671
|3.733
|30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-2,19
|