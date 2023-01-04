***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 19.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİhraç Tavanı Kıymet Türü güncellenmiştir. www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093089BIST