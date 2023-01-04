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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2023 14:12
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild

Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 19.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İhraç Tavanı Kıymet Türü güncellenmiştir. www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092471




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093089


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Altın Ons 1.859 1.859 21,15  
Altın Gr. 1.122 1.122 16,19  
Cumhuriyet 7.539 7.653 69,00  
Tam 7.580 7.637 62,00  
Yarım 3.671 3.733 30,00  
Çeyrek 1.841 1.867 16,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 0,24  
Gümüş Gr. 14,60 14,62 0,19  
B. Petrol 79,91 79,91 -2,19  
Seans Raporu 16:52
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