***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 11.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Ek Açıklamalar6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i.SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde:-Şirketimiz paylarının azami 11.000.000 adedinin azami 31.12.2023 tarihine kadar Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda geri alınabilmesine,-Geri alım için azami 500.000.000 TL fon tahsis edilmesine,-Yukarıda esasları belirtilen geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,- Geri alım işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli tüm bildirimlerin yapılması konularında Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113226BIST