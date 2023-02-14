***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.02.2023 19:28
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 11.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000
Ek Açıklamalar
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i.SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde:
-Şirketimiz paylarının azami 11.000.000 adedinin azami 31.12.2023 tarihine kadar Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda geri alınabilmesine,
-Geri alım için azami 500.000.000 TL fon tahsis edilmesine,
-Yukarıda esasları belirtilen geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,
- Geri alım işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli tüm bildirimlerin yapılması konularında Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113226
BIST