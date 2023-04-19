***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 355.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 150.000 483.802,820 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 HamilineB Grubu, ISMEN, TREISMD00011 354.850.000 1.144.516.197,180 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 355.000.000 1.145.000.000,000 322,53521Ek Açıklamalar23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140133BIST