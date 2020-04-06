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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2020 09:18
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Maxis Investments Ltd. Sermaye piyasalarında aracılık 6500000 6500000 GBP 100,00 Bağlı Ortaklık
Efes Varlık Yönetim A.Ş Mevduat bankaları. katılım bankaları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak ve ilgili mevzuat ile ana sözleşmesinde belirtilen diğer varlık yönetim işlemlerini yerine getirmek 70000000 59600000 TRY 85,14 Bağlı Ortaklık
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasası faaliyetlerinden oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetimi sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. 65000000 45500000 TRY 70,00 Bağlı Ortaklık
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas olarak Türkiye'de kurulmuş ya da kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlar yapmaktır 74652480 21654296 TRY 29,01 Bağlı Ortaklık
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye piyasası araçları ile ulusal veya uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan karma bir portföyü işletmektir. 160599284 46454101 TRY 28,93 Bağlı Ortaklık
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyeti yapmaktır 15476226 1555361 TRY 10,05 Finansal Yatırım
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim sermayesi portföy yönetimi faaliyetinde bulunmak 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834838


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Riyal 1,7953 1,8043 % 0,57  
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Altın Gr. 357 357 6,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,56 14,60 0,18  
Gümüş Gr. 3,18 3,18 0,07  
B. Petrol 33,08 33,08 -1,03  
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