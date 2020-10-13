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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
İrfan Can KAP Yetkilisi (Operasyon Müdür Yardımcısı) 212-350 20 36 ican@isyatirim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881168


BIST



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 54,25 4.598.122 % 10,00  
NTHOL 3,19 191.469.140 % 10,00  
DAGHL 13,31 769.052 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
OLMIP 11,55 4.199.310 % 10,00  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 7,9055 7,9095 % 0,26  
Euro 9,3174 9,3222 % -0,12  
Sterlin 10,2549 10,3064 % -0,18  
Frank 8,6458 8,6979 % 0,09  
Riyal 2,0999 2,1104 % 0,19  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Gr. 487 487 -0,52  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -5,00  
Tam 3.204 3.284 -4,61  
Yarım 1.549 1.589 -2,23  
Çeyrek 777 794 -1,11  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 -0,43  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,06  
Seans Raporu 15:51
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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