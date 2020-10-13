***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 14:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
İrfan Can KAP Yetkilisi (Operasyon Müdür Yardımcısı) 212-350 20 36 ican@isyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881168
BIST
15:511.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:517,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:519,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:51486,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,93
|Açılış
|: 486,67
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KLNMA
|54,25
|4.598.122
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.469.140
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|769.052
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.706.457
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|KERVT
|7,50
|636.222.666
|% -2,60
|
|SISE
|6,77
|627.955.084
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,60
|581.595.803
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|ODAS
|3,56
|1.027.471.703
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,84
|344.875.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,76
|308.736.077
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,21
|380.666.067
|% 5,74
|
|KRDMD
|3,62
|560.660.253
|% 1,12
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9055
|7,9095
|% 0,26
|
|Euro
|9,3174
|9,3222
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2549
|10,3064
|% -0,18
|
|Frank
|8,6458
|8,6979
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0999
|2,1104
|% 0,19
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|-4,61
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-2,23
|
|Çeyrek
|777
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, YKBNK, SAHOL
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.26 ) 1, 071
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, KRGYO, OLMIP, DAGHL, OSTIM, CEOEM, EGCEY, BSOKE, ALMAD, VANGD
-
16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, MERIT, TACTR, YAPRK, BALAT, PENGD, SELGD, FORMT, LUKSK, DNISI
-
16:00
VANGD, EGCYO, DOGUB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında