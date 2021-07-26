***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2021 11:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
İrfan Can KAP Yetkilisi (Operasyon Müdür Yardımcısı) 212-350 20 36 ican@isyatirim.com.tr
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Adana Şubesi Şube Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:31 Kat:9 Seyhan, Adana. Özgür Demirci 322-355 97 00 322-355 97 01 02.03.2012
Anadolu Şubesi Şube Tahran Cad. No:3/8 Çankaya, Ankara Hüsnü Serdar Akıner 312-455 26 90 312-455 26 91 26.12.2018
Ankara Şubesi Şube Tahran Caddesi, No: 3/8 Çankaya Ankara. Abdullah Akın Mimaroğlu 312-455 26 50 312-455 26 51 01.12.1998
Antalya Şubesi Şube Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100/101 Muratpaşa, Antalya. Cemil Erten Tosun 242-320 56 00 242-320 56 01 25.03.2014
Ataşehir Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi N316-318/3 Kadıköy İstanbul Fırat Tığlı 216-665 46 00 216-665 46 01 20.04.2016
Başkent Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, No:2 A Blok Kat:13 Ofis No.43 Çankaya, Ankara. Arife Öztürk 312-455 26 60 312-455 26 61 21.08.2017
Bursa Şubesi Şube Odunluk Mah. Akpınar Caddesi R Plaza No:21/10 Kat:3 Nilüfer, Bursa. Mustafa Öner 224-294 80 00 224-294 80 01 16.02.2010
Diyarbakır Şubesi Şube Fırat Mah. Mahabad Bulvarı Maya Arslan Cadde-75 Sitesi B Blok, No:63/1 D:38 Kayapınar, Diyarbakır. Ergün Kızıldemir 412-241 19 00 412-241 19 01 22.04.2019
Ege Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir. Serhat Yetişen 232-488 90 90 232-488 90 91 03.09.2018
Eskişehir Şubesi Şube Soho Plaza Hoşnudiye Mah.746 Sokak No:13/609-610 Tepebaşı, Eskişehir. Çağdaş Şerment 222-502 07 80 222-502 07 81 21.02.2018
Gaziantep Şubesi Şube Zeytinli Mah. 79006 Sokak, No:3/19 Şehitkamil, Gaziantep. Mehmet Çekiç 342-215 01 72 342-215 01 73 04.06.2018
Güneşli Şubesi Şube Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sitesi No:19/7-11 Bağcılar, İstanbul. Burak Tunç 212-987 22 00 212-987 22 01 10.01.2019
İzmir Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir. Ercan Okuyucu 232-488 90 00 232-488 90 01 01.12.1998
Kalamış Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi N316-318/3 Kadıköy İstanbul Burak Kınalılar 216-542 72 00 216-542 72 01 14.12.2000
Kayseri Şubesi Şube Ofisim Kayseri İş Mrk. Gevhernesibe Mah. Gür Sok.No:8/32 Kocasinan, Kayseri. Hatice Güner 352-220 03 90 352-220 03 91 08.06.2018
Levent Şubesi Şube İş Kuleleri Kule-2 Kat:4 4 Levent Beşiktaş, İstanbul. Erdem Hızır 212-350 29 00 212-350 29 01 09.12.2009
Maslak Şubesi Şube Büyükdere Caddesi No:239/6 Maslak İş Merkezi, Maslak, Sarıyer, İstanbul Serhan Demirağ 212-367 85 00 212-367 85 01 20.03.2009
Nişantaşı Şubesi Şube Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi Milli Reasürans D Blok No: 61/4 Şişli, İstanbul. Ayşen Güner 212-326 87 00 212-326 87 01 11.10.2007
Yeşilyurt Şubesi Şube Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Caddesi, No:8A/1 Bakırköy, İstanbul. Gülay Yiğittürk Naycı 212-463 20 00 212-463 20 01 03.04.2008
Taksim Şubesi Şube Kocatepe Mah.Lamartin Cad. Ofis Lamartin Apt. No:5/3 Beyoğlu, İstanbul. Etem Deniz Kıyıcı 212-987 22 10 212-987 22 11 10.10.2019
9 Eylül Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı, Deren Plaza, No:10/41, Konak, İzmir. Özlem Volaka 212- 488 90 50 212- 488 90 51 25.12.2019
Maltepe Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi No:316-318/4 Kadıköy İstanbul Fatih Mehmet Baykan 216- 665 46 50 216- 665 46 51 09.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951723
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