***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793İrfan Can KAP Yetkilisi (Operasyon Müdür Yardımcısı) 212-350 20 36 ican@isyatirim.com.trMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana Şubesi Şube Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:31 Kat:9 Seyhan, Adana. Özgür Demirci 322-355 97 00 322-355 97 01 02.03.2012Anadolu Şubesi Şube Tahran Cad. No:3/8 Çankaya, Ankara Hüsnü Serdar Akıner 312-455 26 90 312-455 26 91 26.12.2018Ankara Şubesi Şube Tahran Caddesi, No: 3/8 Çankaya Ankara. Abdullah Akın Mimaroğlu 312-455 26 50 312-455 26 51 01.12.1998Antalya Şubesi Şube Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100/101 Muratpaşa, Antalya. Cemil Erten Tosun 242-320 56 00 242-320 56 01 25.03.2014Ataşehir Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi N316-318/3 Kadıköy İstanbul Fırat Tığlı 216-665 46 00 216-665 46 01 20.04.2016Başkent Şubesi Şube Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, No:2 A Blok Kat:13 Ofis No.43 Çankaya, Ankara. Arife Öztürk 312-455 26 60 312-455 26 61 21.08.2017Bursa Şubesi Şube Odunluk Mah. Akpınar Caddesi R Plaza No:21/10 Kat:3 Nilüfer, Bursa. Mustafa Öner 224-294 80 00 224-294 80 01 16.02.2010Diyarbakır Şubesi Şube Fırat Mah. Mahabad Bulvarı Maya Arslan Cadde-75 Sitesi B Blok, No:63/1 D:38 Kayapınar, Diyarbakır. Ergün Kızıldemir 412-241 19 00 412-241 19 01 22.04.2019Ege Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir. Serhat Yetişen 232-488 90 90 232-488 90 91 03.09.2018Eskişehir Şubesi Şube Soho Plaza Hoşnudiye Mah.746 Sokak No:13/609-610 Tepebaşı, Eskişehir. Çağdaş Şerment 222-502 07 80 222-502 07 81 21.02.2018Gaziantep Şubesi Şube Zeytinli Mah. 79006 Sokak, No:3/19 Şehitkamil, Gaziantep. Mehmet Çekiç 342-215 01 72 342-215 01 73 04.06.2018Güneşli Şubesi Şube Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sitesi No:19/7-11 Bağcılar, İstanbul. Burak Tunç 212-987 22 00 212-987 22 01 10.01.2019İzmir Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir. Ercan Okuyucu 232-488 90 00 232-488 90 01 01.12.1998Kalamış Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi N316-318/3 Kadıköy İstanbul Burak Kınalılar 216-542 72 00 216-542 72 01 14.12.2000Kayseri Şubesi Şube Ofisim Kayseri İş Mrk. Gevhernesibe Mah. Gür Sok.No:8/32 Kocasinan, Kayseri. Hatice Güner 352-220 03 90 352-220 03 91 08.06.2018Levent Şubesi Şube İş Kuleleri Kule-2 Kat:4 4 Levent Beşiktaş, İstanbul. Erdem Hızır 212-350 29 00 212-350 29 01 09.12.2009Maslak Şubesi Şube Büyükdere Caddesi No:239/6 Maslak İş Merkezi, Maslak, Sarıyer, İstanbul Serhan Demirağ 212-367 85 00 212-367 85 01 20.03.2009Nişantaşı Şubesi Şube Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi Milli Reasürans D Blok No: 61/4 Şişli, İstanbul. Ayşen Güner 212-326 87 00 212-326 87 01 11.10.2007Yeşilyurt Şubesi Şube Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Caddesi, No:8A/1 Bakırköy, İstanbul. Gülay Yiğittürk Naycı 212-463 20 00 212-463 20 01 03.04.2008Taksim Şubesi Şube Kocatepe Mah.Lamartin Cad. Ofis Lamartin Apt. No:5/3 Beyoğlu, İstanbul. Etem Deniz Kıyıcı 212-987 22 10 212-987 22 11 10.10.20199 Eylül Şubesi Şube İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı, Deren Plaza, No:10/41, Konak, İzmir. Özlem Volaka 212- 488 90 50 212- 488 90 51 25.12.2019Maltepe Şubesi Şube Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi No:316-318/4 Kadıköy İstanbul Fatih Mehmet Baykan 216- 665 46 50 216- 665 46 51 09.06.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951723BIST