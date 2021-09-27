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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2021 14:02



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.09.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
IŞIL DADAYLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
HİLMİ SELÇUK ÇEPNİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUBA TEPRET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
HASAN EMRE AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Elsan Elektrik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Faturalab Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ALİ HAKAN KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İZZET SELİM YENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 20.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Global İlişkiler Forumu İcra Kurulu Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ERTUĞRUL BOZGEDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
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Altın Gr. 495 495 -1,48  
Cumhuriyet 3.278 3.328 -22,00  
Tam 3.263 3.346 -21,29  
Yarım 1.577 1.618 -10,29  
Çeyrek 791 809 -5,15  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,36  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,09  
B. Petrol 79,33 79,33 0,61  
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