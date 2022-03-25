***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 17:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 933,61
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8381
|14,8442
|% 0,13
|
|Euro
|16,3066
|16,3249
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,5273
|19,6253
|% 0,24
|
|Frank
|15,8921
|15,9878
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9448
|3,9646
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,21
|
|Altın Gr.
|934
|934
|1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem