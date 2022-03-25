Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2022 17:58
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.174
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8381 14,8442 % 0,13  
Euro 16,3066 16,3249 % -0,02  
Sterlin 19,5273 19,6253 % 0,24  
Frank 15,8921 15,9878 % 0,18  
Riyal 3,9448 3,9646 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -0,21  
Altın Gr. 934 934 1,27  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 -0,08  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,04  
B. Petrol 120 120 0,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru