***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 14:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
Okay Dolgun Spot İşlem ve Kredi Operasyon Müdürü (KAP Yetkilisi) 212-350 20 40 odolgun@isyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023803
BIST
17:272.425
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -57,81
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2714,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0403
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2715,7810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0527
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7705
17:27905,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,73
|Açılış
|: 905,66
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|DURDO
|19,35
|13.379.276
|% -6,79
|
|DARDL
|3,01
|91.008.512
|% -5,64
|
|ALCAR
|293,60
|30.865.052
|% -5,17
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|CMBTN
|215,70
|8.733.372
|% -4,81
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|FROTO
|298,00
|553.231.692
|% -2,26
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8032
|14,8091
|% 0,28
|
|Euro
|15,7869
|15,7945
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 93 kaybederek (% -2.59 ) 2, 710
-
17:40XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 43, 059.00 milyon TL de
-
17:40TUCLK
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 877 adet işlem
-
17:39LIDFA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 788, 297 adet işlem
-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem