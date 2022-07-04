***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2022 11:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
Soyhan Soyak Spot İşlem ve Kredi Operasyon Müdür Yardımcısı (KAP Yetkilisi) 04.07.2022 212-350 21 36 ssoyak@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 209076, 305404
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041037
BIST
13:142.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,95
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
13:1416,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0711
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8268
En Düşük
16,7215
13:1417,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1156
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5988
En Düşük
17,4493
13:14975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 975,95
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KLKIM
|23,78
|68.214.902
|% 9,18
|
|OYAYO
|9,44
|7.126.007
|% 9,13
|
|KMPUR
|36,78
|83.929.756
|% 8,82
|
|MNDRS
|3,53
|19.601.809
|% 8,28
|
|BERA
|15,14
|228.940.335
|% 8,22
|
|CANTE
|40,28
|58.833.440
|% -8,79
|
|MZHLD
|85,70
|13.615.335
|% -7,90
|
|MAKIM
|15,44
|104.913.820
|% -4,57
|
|YONGA
|22,60
|36.562
|% -4,48
|
|ULUSE
|211,90
|18.328.899
|% -3,24
|
|THYAO
|49,30
|1.328.996.783
|% 0,00
|
|KOZAL
|196,20
|1.225.494.810
|% 4,92
|
|SISE
|21,76
|793.645.425
|% 1,97
|
|KOZAA
|28,58
|591.209.066
|% 2,58
|
|EREGL
|26,88
|519.567.208
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,88
|464.787.183
|% 2,49
|
|ODAS
|2,85
|224.576.272
|% -1,38
|
|YKBNK
|4,43
|236.047.702
|% 0,45
|
|TSKB
|2,04
|87.452.722
|% -0,49
|
|DOHOL
|3,59
|134.642.567
|% 1,41
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8148
|16,8256
|% 0,42
|
|Euro
|17,5805
|17,5945
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,3342
|20,4362
|% 0,63
|
|Frank
|17,4617
|17,5669
|% 0,41
|
|Riyal
|4,4677
|4,4901
|% 0,36
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,54
|
|Altın Gr.
|976
|977
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|17,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,33
|