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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2022 11:59
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
Soyhan Soyak Spot İşlem ve Kredi Operasyon Müdür Yardımcısı (KAP Yetkilisi) 04.07.2022 212-350 21 36 ssoyak@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 209076, 305404




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041037


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KLKIM 23,78 68.214.902 % 9,18  
OYAYO 9,44 7.126.007 % 9,13  
KMPUR 36,78 83.929.756 % 8,82  
MNDRS 3,53 19.601.809 % 8,28  
BERA 15,14 228.940.335 % 8,22  
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Dolar 16,8148 16,8256 % 0,42  
Euro 17,5805 17,5945 % 0,66  
Sterlin 20,3342 20,4362 % 0,63  
Frank 17,4617 17,5669 % 0,41  
Riyal 4,4677 4,4901 % 0,36  
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13:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -5,54  
Altın Gr. 976 977 0,45  
Cumhuriyet 6.534 6.633 17,00  
Tam 6.527 6.608 18,00  
Yarım 3.195 3.231 9,00  
Çeyrek 1.600 1.615 4,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,87 -0,03  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,02  
B. Petrol 111 111 -0,33  
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