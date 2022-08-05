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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 16:48
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052396


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9235 17,9312 % 0,12  
Euro 18,2296 18,2596 % -0,62  
Sterlin 21,5557 21,6638 % -0,75  
Frank 18,5403 18,6520 % -0,76  
Riyal 4,7573 4,7811 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 -17,67  
Altın Gr. 1.023 1.023 -8,71  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.852 6.930 -60,00  
Yarım 3.339 3.388 -30,00  
Çeyrek 1.674 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 -0,30  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,16  
B. Petrol 95,67 95,67 1,55  
Seans Raporu 18:05
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