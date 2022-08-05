***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 16:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052396
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1147
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.021,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9235
|17,9312
|% 0,12
|
|Euro
|18,2296
|18,2596
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-17,67
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,71
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.852
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.339
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE