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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2023 16:43
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934
Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116
Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793
Soyhan Soyak Spot İşlem ve Kredi Operasyonları Müdürü (KAP Yetkilisi) 26.10.2020 212-350 21 36 ssoyak@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 209076, 305404
Murat Turan Spot İşlem ve Kredi Operasyonları Müdür Yardımcısı 13.07.2009 212-350 20 30 mturan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 208907,305163




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125879


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AKMGY 85,95 26.842.175 % 9,98  
PKART 26,06 9.896.245 % 9,96  
ANELE 4,86 119.380.295 % 9,95  
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Sterlin 23,0283 23,1437 % 0,37  
Frank 20,4029 20,5259 % 0,19  
Riyal 5,0456 5,0709 % 0,01  
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Altın Ons 1.954 1.955 34,98  
Altın Gr. 1.193 1.193 20,52  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.018 8.104 118,00  
Yarım 3.931 3.965 57,00  
Çeyrek 1.965 1.983 29,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,41  
Gümüş Gr. 13,50 13,52 0,25  
B. Petrol 72,85 72,85 -1,85  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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