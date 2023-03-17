***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKenan Ayvacı Genel Müdür Yardımcısı 19.06.2019 212-350 25 00 kayvaci@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 202094, 701325, 300934Fatih Mehmet Yılmaz Mali Direktör 12.10.2020 212-350 22 50 fyilmaz@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Türev Araçlar 917086, 913756, 917116Ozan Altan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 16.03.2009 212-350 28 72 oaltan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Türev Araçlar 200514, 700176, 601871, 300793Soyhan Soyak Spot İşlem ve Kredi Operasyonları Müdürü (KAP Yetkilisi) 26.10.2020 212-350 21 36 ssoyak@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 209076, 305404Murat Turan Spot İşlem ve Kredi Operasyonları Müdür Yardımcısı 13.07.2009 212-350 20 30 mturan@isyatirim.com.tr SPF Düzey 3, Türev Araçlar 208907,305163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125879BIST